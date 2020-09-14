Захарова назвала отговоркой предложение главы МИД ФРГ к РФ обращаться в ОЗХО по Навальному

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Предложение главы МИД Германии Хайко Мааса к России обращаться в ОЗХО с запросами по ситуации с Алексеем Навальным является отговоркой. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

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"Извините, это просто какая-то настоящая отговорка. Это если говорить мягко. Но учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса, которые мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать уже выражения и покрепче. Потому что так нельзя", - сказала Захарова.

"Если есть серьезные факты, которые нам предъявляются именно как факты, и есть запрос по линии соответствующих правоохранительных органов, то что может быть банальнее, проще, правдивее, честнее и правильнее просто их передать российской стороне?" - сказала дипломат.

По ее словам, "к сожалению, цепь этих странностей не прервется".

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил в понедельник, что Генеральная прокуратура направила новый запрос о правовой помощи в Германию по ситуации с Навальным.

В понедельник Маас заявил, что эксперты ОЗХО взяли пробы у Алексея Навального в берлинской клинике Charte и Россия, как член ОЗХО, может направлять ей свои запросы по этому инциденту.