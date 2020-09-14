Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российской военной базы в Белоруссии

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Тема размещения российской военной базы в Белоруссии не обсуждалась на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам российско-белорусских переговоров.

"Нет, эти утверждения (о том, что РФ поддерживает Лукашенко, чтобы разместить в стране свои военные объекты - прим. ТАСС) абсолютно никакого отношения не имеют к реальности. Эта тема не обсуждалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли на переговорах тема размещения российских военных баз. "В том ключе, как сказали вы, нет, на повестке дня такого вопроса нет", - добавил он.

Песков напомнил, что "по военной линии также шел разговор", лидеры обсудили проведение совместных российско-белорусских военных учений. "Они будут проводиться, все запланированы этапы", - констатировал Песков.

Представитель Кремля рассказал, что началась первая фаза совместных учений. Он подчеркнул, что дальнейшая работа по военным тренировкам будет вестись по плану, который содержит несколько этапов. "Здесь очень важно сказать, и это было акцентировано президентом Путиным, после того, как все планы учений, все этапы будут выполнены, все российские войска будут выведены в места своей постоянно дислокации", - подытожил он.