Песков заявил, что новый кредит нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Российский кредит Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кредит на $1,5 млрд и приверженность договоренностям. Заявления Путина и Лукашенко в Сочи

"Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела [Белоруссии], мы категорически против этого", - сказал представитель Кремля.

Пескова попросили прокомментировать слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что эти деньги якобы даются как кредит Лукашенко и возвращать их белорусский народ не будет. Один из журналистов провел параллели между этим займом и кредитом, который Россия предоставила Украине незадолго до государственного переворота в этой стране. Песков назвал слова Тихановской "в корне неверной постановкой вопроса".

"Кредит, как и ранее неоднократно предоставлявшиеся кредиты, предоставляется не президенту Лукашенко, он предоставляется Белоруссии - нашему большому союзнику, братской нам стране, - подчеркнул представитель Кремля. - Россия оказывала в этом плане и будет оказывать поддержку белорусской экономике, иного быть не может".

Песков добавил, что часть кредита будет предназначена для рефинансирования прежних долгов.

"Об этом сказал президент [Путин], согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит - $1,5 млрд. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть - это новые денежные средства", - сказал представитель Кремля.