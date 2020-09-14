Путин поддержал инициативу Лукашенко о конституционной реформе в Белоруссии

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу белорусского лидера Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы в Белоруссии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам российско-белорусских переговоров в Сочи.

"Президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы", - сказал он.

Песков также заявил, что Лукашенко сообщил Путину о намерении создать рабочую структуру по изменению конституции страны и запустить процесс изменений. "Президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменения конституции, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить этот полноформатный процесс конституционных изменений", - рассказал представитель Кремля.По оценке Пескова, это "была важная тема в ходе общения двух президентов".

При этом Песков подчеркнул, что конституционная реформа в Белоруссии является внутренним делом этой страны и не приемлет вмешательства извне. "Это внутрибелорусский процесс, в него никоим образом и никто не должен вмешиваться: ни Москва, ни другие европейские столицы", - подчеркнул он. "Конфигурация этой реформы будет рождаться в ходе какого-то общественного обсуждения", - полагает представитель Кремля. По словам Пескова, итогом реформы должен стать "тот результат, которого желает белорусский народ".

Представитель Кремля подчеркнул, что говорить о параметрах и сроках этой реформы пока рано. "Да и не нам об этом говорить, все-таки это внутрибелорусский процесс", - пояснил он, напомнив, что Путин лишь заявил о поддержке соответствующей инициативы Лукашенко.

Подводя итог общения двух лидеров, пресс-секретарь президента отметил, что "беседа была конструктивной, длинной по времени и насыщенной по содержанию".

Песков отметил, что в целом президенты "концентрировались главным образом вокруг тем, которые связаны с дальнейшим развитием двусторонних отношений между Россией и Белоруссией и укрепления нашего торгово-экономического сотрудничества, которое носит взаимовыгодный характер для народов наших двух стран". "Остальные нюансы, наверное, относятся к категории тех нюансов, которые я вам в данный момент не могу сообщить, потому что, еще раз повторяю, беседа велась в формате "один на один", - заключил Песков в ответ на просьбу уточнить, что имел ввиду Путин, когда в протокольной части переговоров упомянул о необходимости дополнительных усилий, чтобы устранить имеющиеся проблемы.