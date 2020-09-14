Путин и Лукашенко поручат подготовить возобновление транспортного сообщения

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручат подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между двумя странами. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров лидеров.

"Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта, то есть, по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "руководители ведомств в ближайшее время начнут предметный и конкретный, оперативный разговор на эту тему".

Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, кроме специальных вывозных рейсов, а с 30 марта правительство поручило ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через границу, в том числе с Белоруссией.

Позднее сообщение между Россией и рядом стран было восстановлено, с Минском пока ведутся переговоры по этой теме. В минувшую пятницу, 11 сентября, в Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии ТАСС сообщили, что белорусская сторона направила Москве свои предложения.