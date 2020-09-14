Песков: действия милиции в Белоруссии не касаются российско-белорусских отношений

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Действия правоохранительных органов Белоруссии во время акций протеста в стране не являются темой российско-белорусских отношений. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это не касается двусторонних российско-белорусских отношений", - ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждались ли на встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко действия правоохранителей в отношении митингующих в республике.

По официальным данным ЦИК Белоруссии, победу на президентских выборах 9 августа, набрав 80,10% голосов, одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала 10,12%. Она не признала результатов голосования и позднее приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции. В первые дни массовые акции протеста против результатов голосования вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.