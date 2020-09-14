Песков: Россия любит как согласных, так и несогласных с итогами выборов белорусов

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Россия по-братски относится ко всем белорусам - как согласным, так и несогласным с результатами президентских выборов в республике. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

"Что касается и тех людей, которые несогласны с результатами выборов, и тех людей, которые согласны с результатами выборов, все они являются для нас гражданами братской нам Белоруссии, и всех мы их ценим и любим", - сказал представитель Кремля.

Он при этом напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина, выражавшего надежду, что события в Белоруссии будут проходить не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом русле.

Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что на фоне протестов в Белоруссии президент этой страны Александр Лукашенко, с которым российский лидер встречался в понедельник в Сочи, испытывает дефицит легитимности, Песков подчеркнул: "Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента Путина в межгосударственных отношениях".