Песков: Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам прошедших в Сочи переговоров двух президентов.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.

Путин в интервью телеканалу "Россия-1" 27 августа сообщил, что в рамках ОДКБ и Союзного государства у РФ есть определенные обязательства перед Белоруссией. По словам главы российского государства, РФ по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он не будет использован, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не перейдут к разбою, не начнут пытаться захватывать административные здания". Путин выразил надежду на то, что необходимости в использовании этого резерва не будет.