Захарова: запрошенные пробы Навального необходимы для возбуждения уголовного дела

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Наличие клинических проб Алексея Навального необходимо для завершения доследственной проверки в целях возможного возбуждения уголовного дела в России. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с очередным заявлением главы МИД ФРГ Хайко Мааса относительно ситуации вокруг Навального.

"Запрошенные пробы необходимы для завершения доследственной проверки, проводимой российскими правоохранительными органами по фактам заболевания и госпитализации А. Навального, срок которой был продлен до 20 сентября. Согласно российскому законодательству, она является непременным условием для возможного возбуждения уголовного дела, поскольку следов отравления по итогам обследования пациента врачами в Омске 21 и 22 августа обнаружено не было", - указала она.

Россия также настаивает на необходимости удовлетворения нового запроса Генеральной прокуратуры РФ в Германию о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, заявила Захарова.

"Подтверждаем также, что 14 сентября Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ дополнительный запрос об оказании правовой помощи с просьбой предоставить информацию, касающуюся лечения и обследования Алексея Навального немецкими медиками. Настаиваем на необходимости удовлетворения этого запроса", - говорится в комментарии.