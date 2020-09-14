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Встреча Путина и Лукашенко в Сочи

Песков заявил, что Путин и Лукашенко в основном вели переговоры один на один

Переговоры длились около четырех часов

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко, они фактически все время были вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что "общение было с глазу на глаз".

Песков обратил внимание на тот факт, что нынешней встрече "предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций". Так, недавно Минск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в РФ приезжали белорусские делегации по линии разных ведомств. "Поэтому президенты основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон", - отметил представитель Кремля.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВстреча Путина и Лукашенко в Сочи
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