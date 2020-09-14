Россия высказалась в СПЧ ООН за прямой диалог Мьянмы и Бангладеш по перемещенным лицам

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия считает ключевым фактором решения проблемы перемещенных лиц из Мьянмы на территории Бангладеш продвижение прямого диалога между этими странами. Об этом заявил в понедельник на 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве представитель российской делегации Артур Черняков.

"Убеждены, что ключевым фактором решения проблемы перемещенных лиц из Ракхайнской национальной области на территории Бангладеш является дальнейшее продвижение прямого диалога и практического взаимодействия между Нейпьидо и Даккой, - отметил он, выступая на заседании, посвященном ситуации с правами человека в Мьянме. - Видим роль международного сообщества в том, чтобы оказывать этим государствам содействие в реализации имеющихся двусторонних договоренностей по вопросам репатриации".

Россия считает приоритетной задачей "начало поэтапного процесса возвращения перемещенных лиц, согласованные сроки которого уже дважды срывались по вине сил, заинтересованных в затягивании кризисной ситуации внутри и вокруг Ракхайна", сказал дипломат. Черняков в этой связи подчеркнул, что действия, направленные на нагнетание обстановки вокруг Мьянмы, в том числе и с использованием правозащитной риторики, "не способствуют политическому урегулированию и заслуживают осуждения". Представитель делегации РФ обратил внимание на "отсутствие "добавленной стоимости" в деятельности так называемого независимого механизма по расследованию в Мьянме", подчеркнув, что представленный им на сессии доклад подтвердил, что "эта структура работает в основном на себя, осваивая средства из бюджета ООН, которые можно направить на более полезные дела".

В Москве вместе с тем считают перспективной деятельность трехстороннего консультативного механизма с участием Бангладеш, Китая и Мьянмы. "Приветствуем готовность Нейпьидо к приему репатриантов, предпринимаемые властями шаги по выполнению рекомендаций Консультативной комиссии по Ракхайну. Отводим важную роль спецпредставителю генерального секретаря ООН по Мьянме", - отметил Черняков.

Механизм по расследованию в Мьянме был учрежден в сентябре 2018 года на 39-й сессии СПЧ с целью сбора и анализа сведений о нарушениях международного права и наиболее серьезных преступлениях.

Ситуация в Мьянме обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн. После этого силы безопасности республики начали операцию в регионе. Согласно официальным данным, волна насилия привела к гибели более 400 человек, около 740 тысяч рохинджа, по оценкам ООН, бежали в Бангладеш. Мьянма утверждает, что военные по большей части действовали в рамках закона, а по отдельным случаям превышения солдатами и офицерами полномочий уже вынесены обвинительные приговоры или проводятся расследования.