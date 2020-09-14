В МИД предупредили ОБСЕ об угрозе новых возможностей для террористов из-за пандемии

ВЕНА, 14 сентября. /ТАСС/. Социальные и экономические последствия пандемии в некоторых странах могут привести к радикализации населения и созданию дополнительных условий для террористов по вербовке новых сторонников. С таким предупреждением выступил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов на антитеррористической конференции ОБСЕ в виртуальном режиме. Текст его выступления предоставило ТАСС постоянное представительство РФ при ОБСЕ.

Как указал замглавы МИД РФ, в условиях распространения коронавирусной инфекции угроза терроризма не просто не отошла на второй план, а, напротив, приобретает новое измерение. "В результате введения в начале текущего года правительствами большинства государств режима ограничений и сокращения социальной активности усилился "уход" террористов в интернет и соцсети, задействование ими бесконтактных методов распространения фейковой информации, призывов к террору и насилию различного идеологического толка", - отметил Сыромолотов.

"Нельзя исключать, что в перспективе социальные и экономические последствия коронакризиса в ряде стран мира могут обернуться радикализацией населения, создать дополнительные возможности для террористических организаций для вербовки новых сторонников, проведения террористических атак и информационно-пропагандистских акций", - считает замглавы МИД РФ.