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Единый день голосования - 2020

Цыбульский считает, что жители НАО не поддержали его из-за идеи объединения с Поморьем

Избранный губернатор Архангельской области отметил, что обсуждение этого вопроса без учета мнения людей было поспешным
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский Сергей Мальгавко/ТАСС
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
© Сергей Мальгавко/ТАСС
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Биография избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского

ТАСС, 14 сентября. Александр Цыбульский не получил большинства голосов жителей Ненецкого автономного округа на выборах губернатора Архангельской области из-за идеи объединения НАО и Архангельской области. Такое мнение выразил он в эфире телеканала "Дождь" в понедельник.

Жители Ненецкого автономного округа на выборах губернатора Архангельской области поддержали представительницу "Справедливой России" Ирину Чиркову, за нее в округе проголосовали 62,21%, за врио губернатора Александра Цыбульского отдали голоса 20% жителей округа.

"Здесь, собственно, не надо быть серьезным аналитиком для того, чтобы понимать. Да, это ответ на мое предложение жителей, то есть жители таким образом проголосовали, по сути, против объединения [НАО и Архангельской области], предполагая, что я олицетворяю эту идею", - сказал Цыбульский.

Также Цыбульский отметил, что обсуждение этого вопроса без учета мнения людей было поспешным. "Я считаю, что, конечно, когда мы начали говорить об объединении, мы, конечно, сильно поторопились. И в этом смысле надо было сначала снять запрос людей, объяснить детально, о чем идет речь, и тогда, возможно, реакция была бы другой", - добавил Цыбульский.

В выборах принимали участие шесть кандидатов: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский набрал 69,65% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Его ближайший конкурент Ирина Чиркова от "Справедливой России" получила 16,91%, Сергей Пивков от ЛДПР - 6,75%.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округЕдиный день голосования - 2020
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