Эксперт: продление ДСНВ и при Трампе, и при Байдене лишь даст время для нового соглашения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Время, на которое будет продлен Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах в США, будет использовано для переговоров по новому соглашению. Такое мнение выразил ТАСС в воскресенье директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Очевидно, что продление договора СНВ станет просто отсрочкой, потому что эта модель договоров себя исчерпала. Дальше никаких новых соглашений этого типа не будет. Эта отсрочка нужна, чтобы использовать время для переговоров о новой модели с учетом нового вида оружия и с учетом новых участников", - сказал он.

Лукьянов указал на то, что прежняя модель сформировалась еще в 1960-е годы, когда основными игроками были Москва и Вашингтон. Сегодня, хотя РФ и США по-прежнему являются главными обладателями ядерного оружия, число значимых игроков возросло, что невозможно игнорировать. "Новые договоренности будут совсем другие", - уверен он.

Эксперт также отметил, что после предложения президента России Владимира Путина о продлении договора и заморозки арсеналов на год ситуация вокруг ДСНВ стала менее однозначной. "До этого картина была простая - администрация президента США Дональда Трампа выдвигала условия и не хотела продлевать договор так, как было предусмотрено им самим. Демократы же в своих заявлениях и предвыборной программе говорили о готовности продлить договор на 5 лет. Собственно [кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф] Байден был вторым человеком в администрации, которая этот договор подписала. Было понятно, что мы на выдвинутые условия текущей администрацией не идем, а, если Байден станет президентом, то можно будет вполне жить как раньше", - пояснил Лукьянов.

По словам аналитика, теперь кто бы ни пришел к власти после выборов, стороны так или иначе будут отталкиваться от предложений Москвы. Администрация Трампа, обновленная или старая, может вполне расценить такую российскую инициативу как уступку и пойти на ее обсуждение. А президент-демократ, хотя и был декларативно готов на 5-летнее продление, теперь уже будет вынужден реагировать на предложение Москвы. "Но времени на обсуждение будет совсем мало, потому что, если Байден станет президентом, то между инаугурацией и истечением договора остается всего две недели", - заключил Лукьянов.

Ситуация вокруг договора

США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

16 октября президент РФ предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, это время дает возможность провести содержательные переговоры. В свою очередь МИД РФ заявил о готовности России в случае продления ДСНВ на год вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.