Итоговый форум Общественной палаты "Сообщество" пройдет в Москве в онлайн-формате

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой (ОП) РФ, пройдет 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Большая часть мероприятий пройдет в онлайн-формате, сообщила пресс-служба ОП.

"В этом году участников ждет беспрецедентный формат мероприятия - впервые за всю историю форум "Сообщество" пройдет в онлайн-формате. Большая часть активностей будет транслироваться на специально подготовленной digital-платформе с возможностью живого общения. Все дискуссии на площадке Гостиного Двора будут организованы с минимальным количеством участников", - отметили в палате.

В ОП подчеркнули, что главными темами форума будут вызовы и последствия пандемии коронавируса, исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, поправки к конституции, наблюдение за общероссийским голосованием, демографические вопросы страны, развитие некоммерческого сектора и социально ориентированных некоммерческих организаций, корректировка национальных проектов и мероприятия, посвященные Году памяти и славы.

В палате добавили, что в рамках форума также будут презентованы лучшие социальные проекты номинантов конкурса "Мой проект - моей стране!". Кандидаты на победу, вошедшие в шорт-лист конкурса, представят свои социально ориентированные проекты и инициативы, а победители будут объявлены в конце второго дня форума.

В работе форума примут участие члены ОП РФ, гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, а также представители СМИ.

Форум "Сообщество" был учрежден Общественной палатой РФ в 2015 году как площадка для диалога представителей общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России. Основная цель "Сообщества" состоит в анализе состояния гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения.