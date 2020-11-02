Министерство культуры Чувашии возглавила бывшая пресс-секретарь главы республики

ТАСС, 2 ноября. Бывшая пресс-секретарь экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева Светлана Каликова, которая после ухода с поста возглавила Чувашское книжное издательство, в понедельник назначена министром культуры, по делам национальностей и архивного дела республики. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале органов власти региона.

Глава Чувашии Олег Николаев 22 сентября подписал указ об отставке кабинета министров республики. С 23 сентября он уволил Розу Лизакову, исполнявшую обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела региона, в связи с истечением срока трудового договора. С этого дня Каликова исполняла обязанности главы министерства.

"Назначить Каликову Светлану Анатольевну министром культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики", - отмечается в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Центральная избирательная комиссия Чувашии 16 сентября признала выборы главы региона состоявшимися, а их результаты - действительными. Пятидесятилетний самовыдвиженец Николаев получил на выборах 75,63% голосов избирателей. Избранный глава Чувашии 22 сентября официально вступил в должность.