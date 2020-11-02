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Замглавы МИД России обсудил с дипломатами США обстановку в Ливии

С российской стороны была подчеркнута важность обеспечения инклюзивного характера межливийского диалога, указали в ведомстве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в понедельник на встрече с американским послом в Ливии Ричардом Норландом рассмотрел актуальные вопросы политического урегулирования в Ливии.

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"В ходе обстоятельной беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг нее с акцентом на необходимость выполнения ливийскими сторонами соглашения о прекращении боевых действий и задачи политического урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решением Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве указали, что с российской стороны "была подчеркнута важность обеспечения инклюзивного характера межливийского диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии".

Во встрече также принял участие посол США в Москве Джон Салливан.

Теги
СШАРоссияЛивияБогданов, Михаил ЛеонидовичСалливан, Джон
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