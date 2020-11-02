В Центре примирения заявили, что боевики в Сирии готовят атаку, чтобы обвинить в ней РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Боевики в Сирии планируют совершить атаку с помощью беспилотника, чтобы обвинить сирийскую армию и Воздушно-космические силы России в нанесении авиаударов по населенным пунктам в идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, "в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили новые сведения о планах террористических группировок обвинить сирийские правительственные силы и ВКС России в нанесении артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в идлибской зоне деэскалации".

"По имеющейся информации, боевики планируют при помощи беспилотного летательного аппарата нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Нахлая. Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России", - сказал Гринкевич.

Он подчеркнул, что Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Вместе с тем, по словам Гринкевича, в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ), из них в провинции Идлиб - 11 обстрелов, в провинции Алеппо - 6 обстрелов, в провинции Латакия - 10 обстрелов, в провинции Хама - 4 обстрела.