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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин обсудил урегулирование нагорнокарабахского конфликта с Алиевым и Пашиняном

Телефонные разговоры состоялись 1 и 2 ноября соответственно, сообщила пресс-служба Кремля
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© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 и 2 ноября обстоятельно обсудил по телефону вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

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"1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта", - отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай" 22 октября, заявил, что никто не заинтересован больше России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, он находится в очень тесном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, "в день по несколько раз говорю с ними по телефону".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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