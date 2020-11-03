Захарова: Россия соболезнует Австрии в связи с терактом в Вене

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия выражает соболезнования Австрии в связи с произошедшим терактом в Вене. Об этом заявила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Соболезнуем Австрии", - сказала она. Дипломат добавила, что посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта.

По последней информации, несколько вооруженных винтовками человек устроили в понедельник вечером стрельбу в шести разных местах в Вене. Полиция сообщила об одной жертве среди прохожих, есть несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский. Один из нападавших был застрелен правоохранителями. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом.