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Стрельба у синагоги в центре Вены
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Захарова: Россия соболезнует Австрии в связи с терактом в Вене

Как сообщила официальный представитель МИД РФ, российское посольство находится в контакте с австрийскими компетентными органами для выяснения гражданства убитых и пострадавших
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия выражает соболезнования Австрии в связи с произошедшим терактом в Вене. Об этом заявила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Соболезнуем Австрии", - сказала она. Дипломат добавила, что посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта.

По последней информации, несколько вооруженных винтовками человек устроили в понедельник вечером стрельбу в шести разных местах в Вене. Полиция сообщила об одной жертве среди прохожих, есть несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский. Один из нападавших был застрелен правоохранителями. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение в Вене терактом.

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АвстрияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСтрельба у синагоги в центре Вены
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