Совфед одобрил закон о правительстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования.

Документ, внесенный на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным, призван заменить собой действующий закон от 1997 года. Он подготовлен в рамках реализации новых положений конституции.

Закон предусматривает новый порядок формирования кабинета министров, закрепленный в основном законе. Президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Такие нормы не коснутся министров силового блока и главы МИД - они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации, который должен проинформировать главу государства о своем решении не позднее недельного срока.

Согласно закону, президент в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства обязан внести в Госдуму представление по кандидатуре премьер-министра. В случае отставки председателя правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Госдумой глава государства должен в течение недели внести в нижнюю палату парламента представление по кандидатуре премьер-министра. Утвержденный Госдумой глава кабмина в свою очередь будет предлагать кандидатуры вице-премьеров и министров, на это ему отводятся две недели со дня назначения. На рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров Госдуме отводится неделя.

В случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьера президент назначает его без утверждения парламентом, в этом случае глава государства будет вправе распустить Думу. Аналогичный порядок будет действовать и в случае отклонения кандидатур вице-премьеров и министров - у президента появится право роспуска нижней палаты, если более 1/3 должностей в кабмине остаются вакантными без учета силового блока. Кроме того, глава государства сможет освободить от должности любого из членов правительства без его роспуска.

Закон содержит положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними.

Предусмотрен также перечень полномочий правительства, которые вытекают из конституции. Так, кабмин будет обеспечивать гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране.

Обязанности и ограничения

Правительство РФ будет принимать меры по защите суверенитета страны, поддержанию международного мира и безопасности на принципах невмешательства.

Кроме того, кабмин должен будет рассматривать на заседаниях вопросы о выделении финансовой поддержки на сумму от 500 млн рублей.

Оговаривается, что членом правительства может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство на территории иностранного государства. Кроме того, члену кабмина, его супруге или супругу, его несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Также членам правительства будет запрещено заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой, получать подарки, вознаграждения, пользоваться оплаченными за него услугами.