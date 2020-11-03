Совфед одобрил закон о новом порядке назначения генпрокурора

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон, который приводит закон о прокуратуре в соответствие с обновленными положениями Конституции РФ и вводит новый порядок назначения генпрокурора РФ и его замов.

Согласно закону, генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов РФ, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ, будут назначаться на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаться от должности президентом РФ. Совфед в свою очередь не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность генпрокурора информирует в письменном виде главу государства о результатах рассмотрения. На консультации по заместителю генпрокурора также отводится неделя, а по прокурорам субъектов РФ - 10 дней. Согласно прежним нормам, прокуроры субъектов назначались президентом по представлению генпрокурора, согласованному с властями региона.

Кроме того, закон закрепляет, что прокуратура - это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением конституции и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями.

Раскрывается и заложенное в конституции понятие "иные прокуроры". К их числу отнесены прокурорские работники, претендующие на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение классных высших чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающие такую должность. Указанные категории прокуроров назначаются на должность и освобождаются от должности президентом по представлению генерального прокурора.

Также вводится запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства и вида на жительство. Сотрудники прокуратуры должны будут в течение пяти рабочих дней уведомлять руководство о прекращении российского гражданства или приобретении иностранного гражданства и вида на жительство. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами от оппозиционных фракций были предложены поправки, однако комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал их отклонить.

Кроме того, Совфед одобрил закон, который вносит поправки в законы о ФСБ и Службе внешней разведки и устанавливает аналогичный порядок проведения консультаций президента РФ с Советом Федерации по вопросу назначения руководителей этих структур. Глава государства вносит в Совет Федерации представление по кандидатуре руководителя ФСБ России и СВР России и другие материалы, характеризующие представляемую кандидатуру. Верхняя палата не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения представленной кандидатуры.