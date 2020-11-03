СФ принял закон о запрете для членов Совбеза на зарубежные счета

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон, который расширяет функции Совета безопасности России и запрещает его членам иметь зарубежные счета.

Документ относит к полномочиям Совбеза вопросы, "касающиеся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз". Также в перечень включено пресечение действий, направленных на отчуждение части территории РФ, призывов к таким действиям.

Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза запрещается иметь вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

Также в законе "О безопасности" будет прописано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению.

Документ, внесенный на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным, подготовлен в рамках реализации новых положений конституции. Он приводит закон "О безопасности" в соответствие с новыми нормами основного закона страны.