МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководству Австрии в связи с терактом в Вене, подтвердив готовность России наращивать взаимодействие в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму федеральному президенту Австрийской Республики Александеру Ван дер Беллену и федеральному канцлеру Австрийской Республики Себастьяну Курцу с выражением соболезнований в связи с трагическими последствиями террористической акции в Вене", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Кремле, российский лидер "решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий". "Владимир Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - сообщили в пресс-службе.

Президент России также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.