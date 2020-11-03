СФ одобрил закон о консультациях президента с верхней палатой при назначении главы ФСБ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации во вторник одобрил закон, который предусматривает проведение президентом РФ консультаций с верхней палатой при назначении руководителей Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки, а также вводит ряд ограничений для сотрудников этих спецслужб.

Закон был подготовлен и внесен президентом Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции РФ. Документом предусмотрено, что глава государства вносит в Совфед представления по кандидатурам руководителей ФСБ и СВР и другие материалы, характеризующие представляемые кандидатуры. Верхняя палата не позднее недельного срока со дня получения представления и материалов информирует в письменной форме президента о результатах рассмотрения кандидатур.

Помимо этого, законом вводится запрет иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности.

Запрет будет распространяться на военнослужащих, государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ, а также на сотрудников органов внешней разведки РФ. Сейчас в федеральных законах "О Федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке", в которые предложены поправки, прописан лишь запрет на гражданство (подданство) иностранного государства.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала одобренные палатой законы серьезным шагом к демократизации политической системы РФ. "Теперь уже в соответствии с одобренными нами законами Совет Федерации получил очень ответственные, важные дополнительные полномочия. Очень важно, что президент поддержал и подчеркнул, что обсуждение кандидатур руководителей Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, министра обороны, главы Росгвардии, министра внутренних дел, министра иностранных дел - все это будет проходить при публичном обсуждении. Чтобы не только мы, сенаторы, но и общество видело, какие кандидатуры предлагаются, с какой программой они идут на эту должность, что они могли ответить на те вопросы, которые волнуют общество", - сказала Матвиенко.