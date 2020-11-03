{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пензенской области согласовали кандидатуру Николая Симонова на пост главы правительства

Эту должность он занимал ранее с декабря 2015-го по сентябрь 2020 года

ПЕНЗА, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области согласовали на пост председателя правительства региона кандидатуру Николая Симонова, который занимал эту должность с декабря 2015-го по сентябрь 2020 года. Соответствующее решение было принято во вторник на сессии регионального парламента.

В сентябре, после выборов главы региона, на которых победил действующий губернатор Иван Белозерцев, правительство Пензенской области сложило свои полномочия. В соответствии с уставом региона Белозерцев внес на согласование в заксобрание кандидатуру Николая Симонова, который временно исполнял обязанности главы правительства региона.

"[Проект постановления] единогласно принимается", - сказал зампредседателя законодательного собрания Сергей Егоров, исполнявший на сессии обязанности спикера.

По словам Симонова, первоочередными задачами в работе правительства региона станут развитие экономики Пензенской области, социальная поддержка и борьба с распространением коронавирусной инфекции.

Николай Симонов родился в 1956 году в Москве, окончил Университет дружбы народов. С 2004-го по 2014 год был генеральным директором ОАО "Пензадизельмаш", в 2014-2015 годах - гендиректором холдинговой компании "Коломенский завод". В 2015-2020 годах занимал пост председателя правительства Пензенской области.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская область
Теракт в Вене
Захарова заявила, что информации о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене пока нет
Читать полностью