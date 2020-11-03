Лавров назвал число наемников с Ближнего Востока в зоне нагорнокарабахского конфликта

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Численность наемников с Ближнего Востока в зоне нагорнокарабахского конфликта приближается к 2 тыс. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" .

"Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам", - сказал он.

Лавров отметил, что данная тема затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 27 октября, а также в регулярных контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам", - подчеркнул глава МИД РФ.

Усилия соседей по нормализации в Карабахе

Россия поддерживает конструктивные устремления соседей Азербайджана и Армении по урегулированию в Нагорном Карабахе, заявил Лавров.

"Мы выступаем за то, чтобы работать со всеми партнерами, в том числе с соседями сторон, у которых есть возможности воздействовать на протагонистов, чтобы создать условия для выхода на развязку политико-дипломатическим путем в русле базовых принципов урегулирования, продвигаемых сопредседателями [Минской группы ОБСЕ] в контактах с Баку и Ереваном", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как Москва относится к предложению президентов Турции и Азербайджана Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева о создании формата по урегулированию с участием Анкары и Москвы, Лавров отметил, что "есть много предложений о переговорном формате, в том числе о его расширении, изменении и так далее". "Эта тема, в частности, недавно обсуждалась в Москве на встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении", - добавил министр.

Глава МИД РФ в очередной раз напомнил, что Москва не поддерживает позицию о возможности и допустимости военного решения ситуации в Нагорном Карабахе. "Рассматривая оба народа - и армянский, и азербайджанский - как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления. В пользу исключительно политического урегулирования четко высказались президенты России, США и Франции, - продолжил он. - Именно "тройка" сопредседателей является общепризнанным форматом посредничества в целях преодоления этого давнего конфликта. В этой связи в Москве азербайджанский и армянский коллеги в принятом по итогам встречи 10 октября совместном заявлении подтвердили неизменность формата переговорного процесса".

Работа с Турцией

Россия будет работать с партнерами из Турции, чтобы остановить раскручивание военного сценария конфликта в Нагорном Карабахе, заявил Лавров.

"Никогда не скрывали и не скрываем, что не поддерживаем силовой путь урегулирования кризиса, стремимся к скорейшему прекращению боевых действий. Как сторонам, так и всем их внешним партнерам важно неукоснительно уважать договоренности о прекращении огня, создании контрольного механизма и возобновлении содержательного переговорного процесса с конкретным графиком. И хотя устойчивого перемирия достичь сразу не удалось, мы продолжим использовать все имеющееся у нас влияние в регионе, будем работать с турецкими партнерами, чтобы остановить дальнейшее раскручивание военного сценария, наладить диалог между сторонами и убедить Баку и Ереван сесть за стол переговоров", - сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что Москва и Анкара являются тесными партнерами, которые способны проявлять гибкий, прагматичный подход и руководствоваться при взаимодействии стратегическим видением.

"Наглядным результатом делового, предметного сотрудничества российских и турецких дипломатов, военных и спецслужб, основанного на взаимном учете интересов, остается наше взаимодействие по Сирии. Совместно с Ираном нам удалось создать наиболее жизнеспособный на сегодняшний день механизм урегулирования - астанинский формат. В проблемных зонах, таких как Идлиб и Заевфратье, налажено совместное российско-турецкое патрулирование, ведется работа по нейтрализации террористических группировок, создаются необходимые условия для возвращения на родину сирийских беженцев", - добавил министр.

Также глава МИД РФ напомнил о вкладе России и Турции в создание условий для преодоления кризиса в Ливии и налаживание межливийского диалога под эгидой ООН.

Диктат неуместен

Диктат и принуждение со стороны РФ в отношении Армении и Азербайджана для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе были бы неуместны, заявил Лавров.

"Нам далеко не безразлично то, что между двумя традиционно дружественными России народами развернулись боевые действия из-за проблемы, которую, по нашему глубокому убеждению, давно было нужно решать исключительно политико-дипломатическими средствами. С учетом того, что с Азербайджаном и Арменией Россию связывает общая история, культура, продвинутые гуманитарные и экономически связи, проявление диктата, принуждения, использование нажимного пути с нашей стороны более чем неуместно", - подчеркнул министр.

По его словам, задача России как основного посредника - "помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы и найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий". "Работаем на этом направлении на всех уровнях. Президент Владимир Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября", - обратил внимание глава дипведомства.

"Делаем все возможное, в том числе вместе с США и Францией - партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу. Параллельно предлагаем возможные варианты политического урегулирования", - продолжил он.

Как отметил Лавров, в Москве рассчитывают, что "в конечном итоге в Баку и Ереване возобладает конструктивный подход, боевые действия прекратятся и карабахский процесс вернется в политическое русло".

Контроль за прекращением огня

Работа над согласованием всех параметров механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе продолжается, заявил Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства признал, что работа над согласованием параметров такого механизма "довольно непростая". "Существуют различные подходы к решению данного вопроса, - пояснил он. - Есть варианты задействования различных электронных средств контроля, горячей линии между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов. Пока выйти на согласование всех параметров не удалось".

"Работа в этом направлении продолжается, в том числе в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, - продолжил министр. - Главное - любой механизм должен быть приемлем сторонам и предполагать возможность скорейшего развертывания".

В этой связи Лавров подчеркнул, что достигнуть устойчивого перемирия в Карабахе без договоренностей о действенных мерах контроля будет сложно. "Как показывает практика, обещания прекратить огонь, не подкрепленные контрольными механизмами, не всегда выполняются", - добавил он.

Недопущение стычек

Российские власти приняли меры, чтобы предотвратить столкновения между представителями азербайджанской и армянской диаспор на территории РФ, заявил Лавров.

"Разумеется, российские власти приняли превентивные меры для предотвращения столкновений между нашими гражданами азербайджанского и армянского происхождения на российской территории", - сказал министр.