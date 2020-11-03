Лавров заявил, что Россия всегда будет уважать выбор белорусского народа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия привержена союзническим отношениям с Белоруссией и всегда будет уважать выбор народа республики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете " Коммерсантъ ".

"Если народ Беларуси сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать", - сказал он. По его словам, именно это подтвердил президент России Владимир Путин в поздравительном послании белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах.

"Наконец, о том, на кого ставит Россия в Беларуси. На братский нам белорусский народ, на белорусское государство, являющееся нашим союзником и стратегическим партнером", - отметил министр.

Конституционная реформа

По словам Лаврова, Россия считает, что всем сторонам в Белоруссии следует воспользоваться теми возможностями, которые откроет конституционная реформа в республике.

"Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в этот процесс извне - "ни Россия, ни другие страны".

Он подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в этот процесс извне - "ни Россия, ни другие страны". "То, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в Белоруссии, решать только белорусскому народу", - добавил Лавров. При этом он указал, что Москва поддерживает инициативу белорусского лидера Александра Лукашенко по изменению конституции, поскольку тем самым в республике "создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога".

"Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть. А уж то, насколько их глубина отвечает ожиданиям внешних наблюдателей, это дело третье" - заключил глава МИД РФ.