Лавров: у России нет завышенных ожиданий по взаимодействию с новым президентом США

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия не строит иллюзий по поводу отношений с США после избрания там нового президента. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете " Коммерсантъ ".

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"В очередной раз повторю, что Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности, - сказал он. - Однако, принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий. В общем, давайте дождемся итогов голосования. Осталось совсем немного".

Министр отметил, что не считает правильным давать развернутые комментарии по поводу перспектив российско-американских отношений в зависимости от того, кто одержит победу на выборах, поскольку Россию "и так постоянно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США и в попытках оказать влияние на электоральные процессы".

"К сожалению, приходится признать, что диалог с Россией по-прежнему остается в заложниках у американской внутриполитической борьбы, которая по традиции оказывает существенное влияние и на предвыборную риторику кандидатов в президенты, и на практические действия руководства США на мировой арене, в том числе и в отношениях с нашей страной", - указал Лавров.