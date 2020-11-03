Лавров заявил, что жестов доброй воли в адрес ЕС со стороны России не будет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия не будет делать односторонние жесты доброй воли в отношении ЕС, европейским коллегам нужно понимать, что диалог возможен только на честной и равноправной основе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Европейские коллеги должны четко понимать, что любое взаимодействие возможно только на честной, равноправной основе, с учетом интересов друг друга. Игры в одни ворота мы не допустим. Односторонних жестов доброй воли с нашей стороны не будет. Рассчитываем, что рациональный подход, просто здравый смысл в брюссельских структурах и столицах стран-членов все-таки возьмут верх. Мы и здесь готовы подождать", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что сейчас отношения с Евросоюзом находятся в кризисе не по вине Москвы. По его словам, бюрократы ЕС и отдельные страны - члены сообщества "используют любые, даже самые абсурдные поводы для усиления сдерживания России".

Министр напомнил, что штампуются новые санкционные режимы, нелегитимные с международно-правовой точки зрения, а по количеству введенных под надуманными предлогами санкций против россиян ЕС уступает только США. "В европейских СМИ не прекращается масштабная антироссийская кампания. В торгово-экономической сфере брюссельская бюрократия наращивает различные протекционистские шаги, нарушая нормы ВТО и внедряя свои откровенно политизированные правила по ходу игры, - указал он. - При этом нам говорят, что Россия может "заслужить право" иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение. Цинизм, что называется, зашкаливает".

"Адекватно реагируя на недружественные действия, мы тем не менее сохраняем открытость к диалогу с Евросоюзом, который остается нашим важным торгово-экономическим партнером. Налицо устойчивый интерес бизнеса обеих сторон к углублению взаимовыгодной кооперации. Не теряет своего значения российско-еэсовское сотрудничество в сфере энергетики", - информировал он.

Как отметил Лавров, имеется целый ряд областей, в которых объективно востребовано сопряжение усилий. В их числе противодействие новым вызовам и угрозам, кризисное регулирование, здравоохранение, климат, защита персональных данных, искусственный интеллект.