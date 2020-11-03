Политолог считает, что Лукашенко недооценивает серьезность акций протеста

"Лукашенко не до конца оценивает серьезность ситуации и серьезность внутренних импульсов для массовых протестов. Белорусское руководство совершало ошибки, своими руками и создало эту кризисную ситуацию. Заявления, что это только поляки с литовцами придумали, несправедливы. Были серьезные проблемы, на них российское руководство указывает", - сказал он.

По мнению эксперта, недавний визит в Минск главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина был попыткой Москвы объяснить белорусскому лидеру реальное положение дел. "Я думаю, не зря Нарышкин посещал Минск. Явно было дано распоряжение в приватной части встречи объяснить Александру Григорьевичу реальную ситуацию, в которой он находится и которую он явно недооценивает", - отметил Жарихин.

Как отметил политолог, белорусское руководство часто прибегает к излишне жестким мерам в отношении оппозиции и тех, кто ее поддерживает. "И сейчас в этой жесткости бывает пережим и недооценка реальной ситуации. Эта жесткость может привести к новому обострению ситуации, тем более, что он явно замыливает обещанную конституционную реформу и проведение досрочных выборов", - добавил он.

Аналитик указал на то, что внешние силы, которые раньше оказывали влияние на ситуацию в республике, "сейчас заняты своими делами". "В Соединенных Штатах выясняют: Трамп или Байден. В Европе считают количество коек для ковидных больных, в Польше собственные очень серьезные волнения. В этой ситуации все действительно затухает. Но все-таки белорусскому руководству нужно иметь в виду, что эти оппозиционные массовые выступления имели не только внешние причины. Были серьезные внутренние причины, без введения назревших реформ они будут иметь тенденцию к повторению", - заключил он.