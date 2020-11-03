Лавров: Тихановская разыскивается в России на основании обязательств перед Белоруссией

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светланы Тихановская была добавлена в список лиц, разыскиваемых на территории РФ, в связи с правовыми обязательствами перед Белоруссией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете " Коммерсантъ ".

"Объявление же в розыск [Светланы] Тихановской - это чисто правовой вопрос. Речь идет о выполнении Россией своих обязательств по Договору государств - участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", - пояснил министр.

Он добавил, что согласно этому документу, Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц в рамках Межгосударственного информационного банка. "Тихановская была добавлена в этот информационный банк на основании запроса белорусской стороны", - указал глава МИД РФ.

Тихановская - кандидат в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официально объявленным результатам голосования, она набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Тихановская не признала итоги голосования. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами выборов. Тихановская выехала из страны и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который объявил, что будет бороться за объявление новых выборов.

19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета. Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Тихановская, которая в состав президиума Координационного совета не входит, была объявлена в межгосударственный розыск, который ведется на территории Белоруссии и России.