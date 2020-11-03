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Матвиенко пригласила нового главу Межпарламентского союза посетить Россию

Спикер Совфеда поздравила Дуарте Пашеку с избранием на новую должность

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму новому главе Межпарламентского союза (МПС) Дуарте Пашеку в связи с избранием на эту должность. Спикер Совфеда пригласила его посетить Россию с официальным визитом после нормализации ситуации с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ и от себя лично поздравляю вас с избранием на пост председателя Межпарламентского союза. Убеждена, что ваши богатый опыт и профессионализм будут способствовать укреплению исторической роли и влияния этой авторитетной международной организации", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

По ее словам, Совет Федерации "высоко оценивает усилия Межпарламентского союза по развитию парламентской дипломатии, направленной на повышение уровня взаимного доверия между странами и поиск адекватных ответов на современные вызовы и угрозы, которые затрагивают все мировое сообщество".

"Надеюсь, что Межпарламентский союз продолжит курс на развитие конструктивного сотрудничества с российскими законодателями. В этом контексте хотела бы рассчитывать на ваше активное участие в организации и проведении в России в мае 2022 года Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что всегда открыта для обсуждения многогранных вопросов межпарламентского сотрудничества. "Дополнительный импульс укреплению нашего взаимодействия мог бы придать ваш визит в Россию. В связи с этим имею честь пригласить вас посетить нашу страну с официальным визитом в удобные для обеих сторон сроки, которые можно согласовать по дипломатическим каналам, после нормализации общей санитарно-эпидемиологической обстановки", - добавила спикер Совфеда.

Участники 206-й сессии руководящего совета Межпарламентского союза в формате видеоконференции во вторник выбрали нового председателя организации на ближайшие три года. Им стал представитель португальской делегации Дуарте Пашеку. На этом посту он сменил Габриэлу Куэвас Баррон.

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