Российский парламент заявил о необходимости совместной борьбы с террористической угрозой

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский парламент заявляет о неприемлемости терроризма и подчеркивает заинтересованность в совместной борьбе с террористической угрозой. Это следует из телеграмм с соболезнованиями, направленных во вторник главами палат Федерального собрания РФ в связи с терактом в Вене.

"Депутаты Государственной думы <... > решительно осуждают террористический акт в центре Вены... Заинтересованы в дальнейшем наращивании международного взаимодействия, в том числе на законодательном уровне, по борьбе с террористической угрозой", - говорится в телеграмме спикера Госдумы Вячеслава Володина первому председателю Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке. "Прошу передать наши искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты российского парламента.

В телеграмме, направленной главе Федерального совета Австрии Андреа Эдер-Гичталер, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки в Вене. "Наши сердца в это тяжелое время скорбят вместе с народом Австрии. Мы решительно осуждаем эти преступления, последовательно заявляем о неприемлемости всех норм терроризма и всемерной поддержке противодействия террористической угрозе, от кого бы она ни исходила", - подчеркнула спикер в документе, распространенном пресс-службой Совфеда.