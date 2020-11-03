Володин: создание центра лекарственного обеспечения сделает ценообразование прозрачным

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Создание Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан сделает ценообразование более открытым. Об этом во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте нижней палаты парламента.

"Создание единого центра, который займется закупкой медикаментов в рамках федеральных программ, позволит сделать ценообразование более открытым и прозрачным", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что поддерживает решение председателя правительства Михаила Мишустина о создании центра, так как оно "сыграет положительную роль, повышая доступность лекарств для людей, потому что стоимость препаратов в разных регионах может значительно отличаться".

По словам Володина, регионы сегодня сталкиваются с проблемой обеспечения населения лекарствами, особенно теми из них, которые необходимы для лечения тяжелых заболеваний.

Ранее во вторник Мишустин подписал распоряжение о создании федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, который будет заниматься закупкой медикаментов в рамках федеральных программ, вести мониторинг и прогнозировать потребность в лекарствах. Так, центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ - в частности, закупкой препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.