В Центре по примирению заявили, что боевики в Идлибе планируют обстрелять турецкие посты

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Боевики в сирийской провинции Идлиб намереваются обстрелять турецкие позиции и переложить ответственность за это на сирийских военных. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич.

"По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня", - сказал он.

"Видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в интернете с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск", - добавил Гринкевич.

Российский Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил контр-адмирал.