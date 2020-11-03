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В Центре по примирению заявили, что боевики в Идлибе планируют обстрелять турецкие посты

Ответственность за это террористы намерены переложить на сирийских военных, отметил замруководителя Центра контр-адмирал Александр Гринкевич

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Боевики в сирийской провинции Идлиб намереваются обстрелять турецкие позиции и переложить ответственность за это на сирийских военных. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич.

"По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня", - сказал он.

"Видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в интернете с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск", - добавил Гринкевич.

Российский Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил контр-адмирал.

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