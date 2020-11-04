Ситуационный центр губернатора приступит к работе в Ульяновской области к началу 2021 года

УЛЬЯНОВСК, 4 ноября. /ТАСС/. Формирование ситуационного центра губернатора Ульяновской области завершится к 2021 году. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Морозов.

"Интеллектуальный комплекс обеспечит всестороннюю информационно-аналитическую поддержку процессов принятия управленческих решений в регионе и также позволит нам существенно повысить эффективность управления", - сказал глава региона.

Морозов уточнил, что главными задачами центра будет сбор информации из всех органов власти федерального, регионального и муниципального уровней, а также областных ведомств и подведомственных учреждений, органов правопорядка, экстренных служб.

Губернатор добавил, что в апреле этого года в пилотном режиме был запущен центр управления регионом. "Механизмы и принципы работы центра управления позволят повысить скорость и качество реагирования на любые поступающие от жителей запросы, дебюрократизировать процесс работы с обращениями граждан и уйти от формальных ответов к конкретным решениям. В настоящее время центр управления регионом находится еще на этапе создания, но тем не менее нам уже удалось выстроить эффективный механизм нашей работы", - пояснил он.

По словам Морозова, еженедельно специалисты центра управления готовят аналитику по обращениям от жителей, поступившим в органы власти и органы местного самоуправления. "Полученную информацию с конкретными примерами проблем и жалоб наших земляков мы публично разбираем на штабе по комплексному развитию региона. Это позволяет профильным ведомствам, районным администрациям включиться в решение озвученных вопросов практически мгновенно, а в некоторых случаях выявить первопричины существующих проблем и начать работу по снижению риска возникновения аналогичных ситуаций в будущем", - отметил губернатор.

Он также добавил, что "ключевой задачей для органов власти всех уровней, остается переход от архаичных форм управления к "умным" системам администрирования и долгосрочному стратегическому планированию с использованием современных технологий".