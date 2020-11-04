Комитет Думы обсудит перспективы отношений России с США после президентских выборов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Антироссийская карта в американской политике будет разыгрываться и после выборов 46-го президента США, комитет Госдумы по международным делам планирует обсудить перспективы отношений двух стран на круглом столе в ноябре. Об этом в среду сообщил глава комитета Леонид Слуцкий на своей странице в Facebook.

"Антироссийская карта до сих пор успешно разыгрывается во внутренней политике Соединенных Штатов, и кто бы ни был хозяином Белого дома последующие четыре года, ее неизбежно будут снова вводить в игру", - констатировал парламентарий.

"Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов 46-го президента США и в американский Конгресс, на специальном заседании круглого стола в конце ноября. Приглашаем ведущих экспертов", - добавил он, уточнив, что в Госдуме сохраняют "надежду на здравый смысл и здоровый прагматизм" в диалоге двух держав.

Слуцкий заметил, что итоги президентских выборов пока не подведены, действующий президент Дональд Трамп уже объявил о своей победе и призвал прекратить подсчет голосов, а его соперник, демократ Джозеф Байден, "тоже заявлял о полной уверенности в том, что станет следующим хозяином Белого дома".

"Ситуация на самом деле до сих пор малопредсказуема. Интрига на выборах президента США осталась в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса. Выбор победителя избирательной гонки осложняется досрочным и ставшим в этот раз масштабным голосованием по почте. И окончательное подведение итогов может растянуться", - считает Слуцкий.