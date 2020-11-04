Путин призвал исключить в России провокации на почве межконфессиональных разногласий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Путин уверен, что в России необходимо исключить провокации на почве межконфессиональных разногласий.

"Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - заявил глава государства на встрече с представителями религиозных объединений в среду.

По мнению Путина, "результат здесь один - в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами, десятилетиями". "Мы вместе должны, обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране", - сказал Путин.

Глава государства полагает, что "особая роль в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, в предупреждении экстремизма, терроризма принадлежит духовным лидерам России". "К вашему мнению, слову люди прислушиваются, и, когда звучит ваша солидарная позиция, четкая приверженность ценностям мира, добра и милосердия, это имеет огромное значение", - обратился Путин к представителям религиозных объединений.

Он отметил и "колоссальный потенциал религиозных организаций в деле социального служения". "Представители всех религий вносят свой вклад в общую борьбу с распространением опасного заболевания (COVID-19), вы объединяете вокруг себя неравнодушных людей, которые вместе с духовенством, порой рискуя жизнью, ведут благородную волонтерскую работу, поддерживаете тех, кто нуждается в помощи и заботе независимо от их этнической и религиозной принадлежности", - подчеркнул президент. Глава государства обратил внимание на то, что "священнослужители трудятся, находятся непосредственно рядом с больными коронавирусной инфекцией и порой рискуют своей собственной жизнью, чтобы поддержать ближних". "Есть, к сожалению, и трагические случаи, сами погибают и делают это, исполняя свой пастерский долг бескорыстно. Именно бескорыстно, а не за деньги", - добавил Путин.

Традиционные ценности и межрелигиозный мир

По мнению президента, традиционные ценности в мире сталкиваются с серьезными вызовами, становясь предметом нечистоплотных политических игр.

"Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены. С серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр", - заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что на них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду. "Для нашей огромной, большой страны, межнациональный и межрелигиозный мир - это основа основ, эта сфера нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, средств массовой информации", - отметил Путин, добавив, что работа в этом направлении должна быть тонкой, содержательной и кропотливой. Он подчеркнул, что Россия именно так и старается действовать - максимально деликатно и конструктивно.

Путин напомнил, что традиции доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий были завещаны россиянам предками. "Но этим живым духовным наследием, опытом создания уникальной цивилизации мало просто гордиться", - отметил он. "Их [традиции] нужно беречь, укреплять и развивать. Это наш общий долг перед нынешними, да и перед будущими поколениями", - считает глава государства.

Президент о ценностях мировых религий

"Главное для нас - это безусловная ценность каждой человеческой жизни, и этот выбор в огромной степени продиктован теми ценностями, которые лежат в основе всех традиционных религий России, - это православие, другие христианские конфессии, ислам, буддизм, иудаизм", - сказал президент. Он отметил, что на его рабочем столе в момент проходящей беседы не случайно находятся четыре священных текста. "В каждом из них заложены непреходящие истины, и ключевая, определяющая среди них - это любовь к человеку, ближнему, причем независимо от рас, национальностей и традиций. И когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать это нужно так, что речь идет не только о единоверцах, а именно о человеке вообще, потому что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним", - убежден российский лидер.

Путин процитировал некоторые священные тексты. "Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя. Кто говорит "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, - лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит", - прочитал президент строки из Библии.

Из Корана он выбрал: "Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру и истину, а зову лишь любить ближнего". "Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне. Воистину Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро".

"Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего, и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы. Люби ближнего, как самого себя", - процитировал президент Тору.

Он также привел слова Будды: "В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти, победить ненависть может только любовь. Это вечный закон. Если человек сделал добро, пусть он делает его снова и снова, пусть строит на нем свои намерения. Накопление добра - радость".

Президент РФ поздравил представителей религиозных объединений с Днем народного единства. На его взгляд, "глубоко символично, что этот праздник был учрежден по инициативе межрелигиозного совета России". "Это является еще одним свидетельством того, что исторический путь России как великой державы определило мирное, плодотворное взаимодействие разных народов и религий", - подчеркнул Путин.