Путин заявил, что Россия делает все для завершения конфликта на Южном Кавказе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что российская сторона делает и будет делать все от нее зависящее для завершения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями религиозных объединений.

"Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, и используют против друг друга оружие", - сказал он.

Российский лидер высказал убеждение, что целей противоборствующих сторон можно достичь в ходе мирного переговорного процесса. "Во всяком случае, мы в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном. Надеюсь, что нам удастся добиться результата, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе", - заключил он, сделав акцент на том, чтобы добиться этого мирными средствами.