Путин одобрил идею призвать другие страны в ООН принять законы о защите чувств верующих

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей призвать на площадке ООН другие страны принять законодательство, защищающее чувства верующих. Таким образом он прокомментировал предложение одного из участников встречи с представителями религиозных конфессий, которая прошла в среду в режиме видеоконференции.

"Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме", - сказал президент, пообещав дать МИД РФ поручение проработать этот вопрос.

Путин отметил, что российские инициативы "далеко не всегда проходят" на международных площадках, "хотя некоторые действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию" со стороны членов ООН.

С соответствующей идеей к главе государства обратился председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. Он напомнил, что в России действует закон, запрещающий оскорблять чувства верующих. "Если вы предложите и в Совете Безопасности ООН, чтобы во всех странах был такой закон, мне кажется, таких вот провокаторов (оскорбляющих чувства верующих - прим. ТАСС) не будет", - сказал муфтий.