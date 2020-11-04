Лавров призвал Совет Европы не игнорировать дискриминацию русских на Украине и в Балтии

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) не должен "смотреть сквозь пальцы" на дискриминацию русских и русскоговорящих на Украине и в странах Прибалтики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы.

"На Украине и в странах Прибалтики миллионы подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке. Сотни тысяч числятся "негражданами" и лишены базовых прав. Совет Европы не должен смотреть сквозь пальцы на этот апартеид XXI века - это наносит непоправимый ущерб его репутации", - отметил Лавров, слова которого приводится в четверг на сайте МИД РФ.

130-я сессия комитета министров в Афинах проходит в онлайн-формате. В сессии лично принимают участие генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, председатель Европейского суда по правам человека Роберт Спано, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Демс и комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович. Из-за ограничений, связанных с пандемией, министры иностранных дел 47 государств - членов СЕ участвуют в работе сессии в режиме видеоконференции. Их выступления не транслируются. Как ожидается, по окончании сессии председатель комитета министров Мильтиадис Варвициотис и генсек СЕ Пейчинович-Бурич выступят с заявлениями.

Вечером в рамках греческого председательства в парламенте страны состоится юбилейное мероприятие, посвященное 70-летию подписания Европейской конвенции по правам человека. С основным докладом выступит президент Греции Катерина Сакелларопулу.