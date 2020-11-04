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Выборы президента США - 2020

Эксперт: США в отношении России будут следовать политике нажима при любом исходе выборов

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов считает, что действия Джозефа Байдена во внешней политике будут более прогнозируемы, чем у Дональда Трампа

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вашингтон в отношении России при любом исходе выборов в Соединенных Штатах будет придерживаться политики давления. Такое мнение выразил в среду академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС, посвященной итогам президентских выборов в США.

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"Если говорить об отношении к России, то будет нажимная политика и того, и другого кандидата в президенты. Они это заявили во время предвыборной кампании. [Джозеф] Байден был жестче, хотя они соревновались в декларации о нынешней и будущей жесткости в отношении России и президента РФ. Мы видели и три-четыре дня назад, когда Байден выступал на одном из митингов, он сказал, что будет проявлять максимальную жесткость", - сказал академик.

Вместе с тем, отметил эксперт, надо признать, что Байден говорил и о необходимости продления соглашений, связанных с тематикой разоружения, что важно для стратегической стабильности. Нынешний президент США Дональд Трамп же, по мнению Торкунова, не готов к такого рода шагам.

По мнению Торкунова, действия Байдена во внешней политике будут более прогнозируемы, чем у Трампа. "Единственное, что можно уже сегодня сказать, - Байден будет более предсказуемым во внешней политике в целом и в отношении РФ в частности. Конечно, я не жду каких-то серьезных изменений или улучшений в ближайшее время, но предсказуемость можно ожидать, - отметил академик. - Что касается Трампа, то мы видим, что здесь предсказуемости маловато во многих действиях. Придется реагировать по ходу жизни".

Вместе с тем Торкунов отметил, что исход выборов в США пока еще не очень ясен и следует какое-то время подождать.

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