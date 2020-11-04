Эксперты: выход США из Парижского соглашения не изменит климатическую политику в России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Юридический выход США из Парижского соглашения по климату, который произошел в среду, почти не повлияет на предстоящие климатические переговоры в 2021 году и позицию России. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

"Для России практически ничего не меняется, потому что в основном выход США влияет на климатическое финансирование, на помощь в адаптации к изменению климата и в низкоуглеродном развитии наиболее слабым странам, например, африканским и латиноамериканским. США все равно оказывают климатическое финансирование через свое агентство по международному развитию (USAID), но в меньших размерах", - рассказал руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По его словам, США в любом случае будут участвовать в очередной международной климатической конференции, которая пройдет в ноябре 2021 года в Глазго, как член Конвенции по климату ООН, оставаясь как наблюдатель при переговорах в рамках Парижского соглашения.

"То, какова динамика выбросов парниковых газов в самих США, определяется экономической ситуацией и внутренней политикой США, а не Парижским соглашением. Выбросы идут вниз, это хорошо и, видимо, и дальше будут идти вниз, хотя и с меньшей скоростью, чем бы хотелось", - добавил Кокорин.

У России и США не было совместных климатических проектов, в том числе до прихода к власти Дональда Трампа, поэтому в этом отношении ничего не поменяется, отметил постоянный член межведомственной рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам изменения климата и обеспечения устойчивого развития Михаил Юлкин.

"У нас есть климатическая доктрина, однако компании до сих не отчитываются за свои выбросы. Поэтому, участвует Америка или нет, для нас ничего не меняет. Но если вторая страна в мире по объемам выбросов вернется в соглашение, то это окажет влияние на всех. Думаю, что в долгосрочной перспективе США вернутся в соглашение", - считает Юлкин.