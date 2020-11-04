Эксперт: раскол в обществе США сохранится независимо от итогов президентских выборов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Поляризация и раскол американского общества сохранится на ближайшее десятилетие независимо от итогов президентских выборов в США. Такое мнение выразил в среду член попечительского и научного совета Российского совета по международным делам, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС, посвященной итогам президентских выборов в США.

"Я думаю, что независимо от исхода поляризация общества и раскол элиты сохранится. Тот мощный сплав национализма, изоляционизма, консервативного популизма, который связан с приходом Трампа - это останется в США еще лет на десять", - сказал он.

Дынкин отметил, что у политологов есть наблюдение, что, когда в стране все в порядке, явка на голосование низкая, а когда в стране кризис, то явка высокая. В то же время нынешние президентские выборы демонстрируют высокий уровень явки избирателей. "И это свидетельство того, что страна находится в довольно тяжелом кризисе, даже в череде кризисов", - добавил он.

Аналитик также обратил внимание, что у соперничающих партий, наверное, впервые за многие президентские выборы абсолютно нет общего языка. "Они говорят на совершенно разных языках, обвиняют друг друга в уголовных преступлениях, говорят о возможном апеллировании к Верховному Суду (ВС) - ключевой вещью также является состав судей ВС по партийной принадлежности".

По мнению эксперта, очень многое для того или другого претендента будет зависеть от расклада в Конгрессе. "Пока он не в пользу республиканцев. По моим данным, в палате представителей демократов пока имеют на шесть мест больше. Если будет разделенное правление, если сенат будет контролироваться демократами, то демократы запросто устроят импичмент через полгода, поскольку страна разделена", - указал Дынкин.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала "Фокс ньюс", Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а Трамп - на 213 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.