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Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений между странами

Президенты РФ и Белоруссии также высоко оценили сотрудничество Москвы и Минска в борьбе с распространением коронавирусной инфекции
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений", - говорится в сообщении. Кроме того, во время переговоров был рассмотрен ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере.

"Александр Лукашенко информировал Владимира Путина о текущей ситуации в республике. Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - указали в пресс-службе.

Лукашенко также поздравил Путина с Днем народного единства.

"В ходе телефонного разговора президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и всех российских граждан с Днем народного единства", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз телефонные переговоры президентов России и Белоруссии состоялись 7 октября. Тогда собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, а также вопросы открытия границ. Большое внимание главы государств уделили "проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости". Речь также шла о ситуации внутри Белоруссии и России, обсуждались и некоторые другие аспекты международной ситуации.

Борьба с распространением коронавируса

Президенты РФ и Белоруссии высоко оценили сотрудничество Москвы и Минска в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено важное значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Лукашенко, "в части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства". "Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", - сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Общее число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось за последние сутки на 984 и достигло 102 313 (1,07% от общей численности населения), сообщили в среду в Минздраве республики. С начала пандемии в Белоруссии умерли 995 пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее в Минздраве заявляли, что в стране идет вторая волна распространения коронавируса.

1 октября в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. В исследовании принимают участие 100 человек. Граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакциной, чувствуют себя хорошо. Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой начались клинические исследования "Спутника V" после его регистрации в России.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 2 ноября заявил, что его страна планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса. Головченко напомнил, что по договоренности с Россией Белоруссия станет первой страной, которая официально получит вакцину от коронавируса для массовой вакцинации.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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