Клишас иронично отозвался о "лучших избирательных технологиях" США

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству с иронией прокомментировал прошедшие в США выборы и избирательные технологии, которые применяются в этой стране.

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"По итогам выборов в США необходимо проанализировать "лучшие демократические избирательные технологии", такие как возможность досрочного голосования для десятков миллионов избирателей, в том числе за несколько недель до даты голосования; возможность вскрытия и подсчета бюллетеней до официальной даты голосования; практику голосования по почте", - сказал Клишас ТАСС в среду, комментируя выборы президента США.

К "лучшим демократическим избирательным технологиям" сенатор так же отнес отсутствие на выборах иностранных наблюдателей, возможность в любое время приостановить подсчет голосов и "многие другие "достижения" современных избирательных технологий".

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала Fox News, демократ Джозеф Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп - на 213. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.