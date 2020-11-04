Губернатор Новгородской области возглавил региональное отделение партии "Единая Россия"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Новгородской области по итогам тайного голосования возглавил губернатор региона Андрей Никитин. Об этом в среду сообщается на официальном портале политического объединения.

"На XXXIII конференции Новгородского регионального отделения партии "Единая Россия" путем тайного голосования секретарем Новгородского регионального отделения был избран губернатор Андрей Никитин", - говорится в сообщении.

С марта 2020 года Никитин занимал должность исполняющего обязанности секретаря Новгородского регионального отделения. В статусе избранного главы он выразил признательность делегатам за поддержку его кандидатуры, а также подвел итоги выборной кампании 2020 года. Никитин подчеркнул, что в сентябре в регионе прошли 144 избирательные кампании, в результате которых "Единая Россия" получила почти 85% мандатов.

"В будущем году нас ждут новые амбициозные задачи. Будут назначены выборы Новгородской областной думы нового созыва. Мы с вами не можем подвести наших сторонников, мы должны получить уверенное большинство в региональном парламенте. Нам также предстоит укрепить позиции Новгородской области на федеральном уровне - в Государственной думе", - добавил Никитин.