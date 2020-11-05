В МИД заявили, что пандемия не повлияла на курс России на укрепление связей с Африкой

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Курс России на развитие отношений со странами Африканского континента сохранился даже несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на пленарном заседании II Российско-африканского общественного форума.

По словам замглавы МИД, успех саммита Россия - Африка придал импульс всестороннему развитию отношений России со странами Африканского континента. "Сигналы, которые мы получаем из африканских стран, свидетельствуют об укреплении в африканском политико-общественном пространстве настроя на расширение рамок партнерства с нашей страной. Взятый по итогам сочинских мероприятий курс на развитие многогранных отношений России со странами континента сохранился даже в условиях пандемии и связанных с ней ограничений", - указал он.

Богданов добавил, что в настоящее время ведется активная работа по "приданию российско-африканскому взаимодействию системного и комплексного характера, идет становление механизмов учрежденного по итогам сочинского саммита Форума партнерства Россия - Африка".

Как отметил замминистра, заметным событием для российско-африканского взаимодействия стали проведенные 15 сентября переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и исполнительного секретаря Межправительственной организации по развитию (ИГАД) Воркнеха Гебейеху, по итогам которых принято решение о разработке и подписании меморандума о сотрудничестве России и ИГАД.

"Особым направлением в российско-африканской кооперации станет расширение гуманитарных и культурных связей. В Африке по-прежнему отмечается повышенный интерес к российскому образованию, истории, нашим ценностям, - подчеркнул Богданов. - С учетом растущего спроса африканцев на обучение в РФ в ближайшее время планируется существенно увеличить общую образовательную квоту для Африки"

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов РФ и Египта. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.