В Совфеде рассказали о планах создать региональную группу по связям с государствами Африки

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Региональная группа по связям с государствами Африки будет создана в Совете Федерации (СФ) в ближайшие недели. Об этом сообщил в четверг председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев на пленарном заседании II российско-африканского общественного форума.

"У нас в Совете Федерации до сих пор не было отдельной региональной геополитической группы по связям с государствами Африки. С отдельными государствами группы дружбы были и есть. Вот мы сейчас имеем в виду такую группу создать, это вопрос ближайших двух-трех недель. Силами этой региональной африканской группы мы, конечно же, будем более активно выстраивать отношения с региональными межпарламентскими африканскими объединениями и через них выходить на более активные связи с теми национальными парламентами, с которыми у нас пока отношения в силу объективных обстоятельств находятся в зачаточной стадии", - сказал Косачев.

По его мнению, России необходима государственная политика на африканском направлении, поддержанная достаточным количеством ресурсов, "в том числе финансовых, в том числе бюджетных". При этом необходимо не повторять ошибок советского прошлого, когда многие из таких проектов были затратными и не давали эффекта, отметил Косачев. "Конечно, мы со стороны Совета Федерации имеем в виду в этой работе максимально активно участвовать и впредь", - добавил он.

Также сенатор подчеркнул, что Россия имеет уникальный исторический актив на Африканском континенте по сравнению с основными конкурентами - странами Запада, которые "несут колониальное бремя собственной истории", и Китаем. "Китай не обременен никакой историей в Африке, ни отрицательной с точки зрения бремени колониализма, ни положительной с точки зрения нашего опыта деколонизации континента. Единственной мировой силой, державой, которая не обременена негативом, но несет в себе колоссальный заряд позитива, является Россия. Надо четко фиксировать, что мы с этой точки зрения являемся уникальной страной с уникальным активом, которым мы обязательно должны пользоваться в интересах нашего сотрудничества с отдельными странами", - пояснил Косачев.